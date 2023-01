Sie erreichte damit das höchste Niveau seit der Ölpreiskrise in den 1970er Jahren. Die Inflationsrate kletterte im Gesamtjahr 2022 auf 8,6 Prozent, teilte die Statistik Austria am Montag mit. 2021 waren die Verbraucherpreise in Österreich um 2,8 Prozent gestiegen. Höher lag die Quote zuletzt 1974 mit 9,5 Prozent, sagte Statistik-Austria-Geschäftsführer Tobias Thomas bei der Jahrespressekonferenz.