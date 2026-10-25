Zugleich erweisen sich die Volkswirtschaften in Osteuropa trotz des durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschubs als bemerkenswert ‌widerstandsfähig, ⁠wie aus dieser Woche veröffentlichten Herbstprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hervorgeht. Während Länder wie ⁠Rumänien und die Slowakei mit hohen Haushaltsdefiziten und der Schwäche der deutschen Autoindustrie kämpfen, boomen Polen, Kasachstan und die Westbalkan-Staaten. Für ‌die Ukraine und Russland sagt das Institut nach fast fünf ‌Kriegsjahren für 2026 nur noch ein Wachstum von jeweils ​0,6 Prozent voraus.