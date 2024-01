Die pakistanischen Streitkräfte seien «in extrem hoher Alarmbereitschaft», verlautete am Donnerstag aus ranghohen Sicherheitskreisen. Auf jedes «Missgeschick» der iranischen Seite werde Pakistan energisch reagieren. Das pakistanische Militär hat zwei Tage nach dem iranischen Luftangriff auf Stellungen einer Miliz in Pakistan Ziele auf iranischem Territorium beschossen. Das Aussenministerium in Teheran verurteilte den Vergeltungsangriff Pakistans auf Ziele in der im gemeinsamen Grenzgebiet liegenden iranische Provinz Sistan-Belutschistan. Der Iran hatte seinen Angriff vom Dienstag damit begründet, dass es sich bei den Zielen um Stützpunkte einer mit Israel in Verbindung stehenden Miliz gehandelt habe. Daraufhin beschoss Pakistan nach Angaben seines Aussenministeriums militante belutschische Separatisten und «Verstecke von Terroristen» auf der iranischen Seite des Grenzgebietes.