Thiels ⁠Hedgefonds Thiel Macro LLC erwarb für rund 76 ‌Millionen Dollar einen Anteil ‌von einem ​Prozent an Vista, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Vier Monate zuvor hatte sich ‌der Tech-Milliardär mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei getroffen.

Vista ist in der ​Schieferformation Vaca Muerta aktiv, wo ​die weltweit zweitgrössten ​Schiefergas- und viertgrössten Ölreserven lagern. Der Konzern fördert ‌derzeit 160'00 Barrel Öläquivalent pro Tag und hat seine Investitions- und Produktionsprognose ​für Vaca ​Muerta im ⁠Mai angehoben. Zudem will ​Präsident Milei die riesigen ⁠Freiflächen und das kalte Klima ‌Patagoniens für den Bau von Rechenzentren nutzen.

(Reuters)