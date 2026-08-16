Vista ist in der ​Schieferformation Vaca Muerta aktiv, wo ​die weltweit zweitgrössten ​Schiefergas- und viertgrössten Ölreserven lagern. Der Konzern fördert ‌derzeit 160'00 Barrel Öläquivalent pro Tag und hat seine Investitions- und Produktionsprognose ​für Vaca ​Muerta im ⁠Mai angehoben. Zudem will ​Präsident Milei die riesigen ⁠Freiflächen und das kalte Klima ‌Patagoniens für den Bau von Rechenzentren nutzen.