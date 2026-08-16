Thiels Hedgefonds Thiel Macro LLC erwarb für rund 76 Millionen Dollar einen Anteil von einem Prozent an Vista, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Vier Monate zuvor hatte sich der Tech-Milliardär mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei getroffen.
Vista ist in der Schieferformation Vaca Muerta aktiv, wo die weltweit zweitgrössten Schiefergas- und viertgrössten Ölreserven lagern. Der Konzern fördert derzeit 160'00 Barrel Öläquivalent pro Tag und hat seine Investitions- und Produktionsprognose für Vaca Muerta im Mai angehoben. Zudem will Präsident Milei die riesigen Freiflächen und das kalte Klima Patagoniens für den Bau von Rechenzentren nutzen.
(Reuters)