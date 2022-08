Auslöser war die Erkenntnis, dass einer der Besucher Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt haben soll.

Angesichts des angekündigten Schnell-Lockdowns flohen Kunden schreiend. Videos in sozialen Medien zeigen, wie Menschen versuchten, das Gebäude zu verlassen, bevor die Türen verschlossen wurden. Zur Corona-Eindämmung hatte die 25-Millionen-Metropole den Menschen im Frühjahr zwei Monate lang nicht gestattet, die Häuser zu verlassen.

Ikea furniture store in #Shanghai Xujiahui District suddenly announced lockdown after the detection of 1 Covid positive. 300+ shoppers frantically pushed their way out to escape. The remaining shoppers unluckily trapped inside were forced to the quarantine concentration camps. pic.twitter.com/DmUHhUPk4x

