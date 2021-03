Der Kandidat Ensovibep wurde in dieser klinischen Studie der Phase I an gesunden Probanden getestet und habe sich als gut verträglich erwiesen, heisst es in einer Medienmitteilung von Molecular Partners am Dienstag.

Der Start für zulassungsrelevante Studien der Phase II/III ist laut Mitteilung nun für das zweite Quartal 2021 geplant.

Die Daten hätten auch gezeigt, dass der DARPin-Kandidat im Serum eine Halbwertszeit von 2-3 Wochen habe, wie aus präklinischen Experimenten zu erwarten war. Diese Daten bestätigen laut Molecular Partners, dass die systemische Verabreichung einer multispezifischen antiviralen Therapie mit DARPin sicher und gut verträglich ist.

(AWP)