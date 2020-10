Irland hat weitreichende Corona-Restriktionen verhängt. Für mindestens sechs Wochen muss ein Grossteil der Geschäfte und Gaststätten schliessen, und die Menschen dürfen einen Umkreis von fünf Kilometern um ihren Wohnort nicht verlassen.

“Die Hinweise, dass es in den kommenden Wochen zu einer möglicherweise ernsten Situation kommen könnte, sind zu stark”, sagte der irische Premierminister Micheal Martin im Fernsehen. “Wir müssen jetzt handeln.”

In Wales müssen die Menschen zwischen dem 23. Oktober und dem 9. November zu Hause bleiben. Kneipen, Restaurants und nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen schliessen. Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte, er wolle ähnliche Massnahmen in England vermeiden.

Ausgangssperre in Italien

In der italienischen Region Lombardei mit Hauptstad Mailand ist eine Ausgangssperre zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens geplant. Italienischen Medien zufolge ziehen auch andere Regionen ähnliche Massnahmen in Betracht. Laut spanischen Medienberichten erwägen die Behörden in der Hauptstadt Madrid, die Regierung um die Verhängung einer Ausgangssperre zu bitten.

In Deutschland hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Rekordwert erreicht. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Dienstagmorgen wurden in den zurückliegenden 24 Stunden 8397 Personen neu mit dem Coronavirus diagnostiziert, gegenüber 4.007 am Vortag Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus in der Bundesrepublik bei insgesamt 377'068 Personen festgestellt. Im Zusammenhang mit Corona gab es 44 weitere Todesfälle, die Gesamtzahl stieg auf 9842.

Laut Robert Koch Institut am Vorabend lag die Reproduktionszahl, der sogenannte 4-Tage-R-Wert, bei 1,35, nach 1,44 am Vortag. Der 7-Tage-Wert, der Schwankungen stärker ausgleicht, wurde mit 1,25 angegeben. Das R-Mass gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt; die Zahl sollte unter 1,0 liegen, um eine exponentielle Ausbreitung zu verhindern, die das Gesundheitssystem überfordern könnte.

(Bloomberg)