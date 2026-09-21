Eine ​von Kalifornien angeführte Koalition von zwölf Bundesstaaten hatte ​im Juli Klage eingereicht, um ​die Fusion zu blockieren. Sie argumentierte, der Zusammenschluss würde den Wettbewerb beim Kinofilmverleih ‌und bei der Lizenzierung von Kabelfernsehkanälen verringern. Dem Bericht zufolge sicherten sich die Bundesstaaten im Rahmen der Einigung unter anderem die Einrichtung ​unabhängiger ​Redaktionsausschüsse für die Sender ⁠CBS und CNN. Das «Wall Street Journal» berichtete, ​dass auch über Zugeständnisse ⁠wie eine 1,5-Milliarden-Dollar-Investition in die Filmproduktion in Kalifornien und die ‌Verpflichtung zur Produktion von 30 Filmen pro Jahr nach der Fusion gesprochen worden sei. Wettbewerbsbehörden in anderen ‌Regionen, darunter die Europäische Union und Grossbritannien, haben ​die Übernahme bereits genehmigt.