Eine Koalition aus zwölf ⁠US-Bundesstaaten hatte gegen die Fusion geklagt. Sie befürchteten, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb einschränken und ‌zu höheren Preisen führen könnte. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump sowie die Wettbewerbshüter in der Europäischen Union und in Grossbritannien hatten das Vorhaben zuvor genehmigt. Die ‌Nachrichtenagentur Reuters hatte am Freitag berichtet, dass eine Einigung mit den US-Bundesstaaten ​unmittelbar bevorstehe. Die beiden Unternehmen erwarten durch die Fusion Einsparungen in Höhe von sechs Milliarden Dollar, was wohl mit einem Stellenabbau einhergehen wird. Der neue Medienriese hat 80 Milliarden Dollar Schulden.