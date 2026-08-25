Mit der allgemeinen Teuerung und modernerer Fahrzeugtechnik lässt sich der starke Anstieg laut Comparis nur teilweise erklären. So stiegen die durchschnittlichen Kosten für die eigentliche Reparatur einer Hintertür zwischen 2023 und 2025 von 92 auf 134 Franken, wie aus der Auswertung hervorgeht. Das entspricht einem Plus von fast 50 Prozent. Bei einer Seitenwand betrug der Anstieg 41 Prozent und bei einem vorderen Kotflügel 32 Prozent.