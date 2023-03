Der Parksünder bekommt einen Termin beim Private-Banking-Chef

Doch bei einem Gratisparkplatz in Zürichs teuerster Meile liess es Haering nicht bewenden, nein, er offerierte dem rabiaten Parkierer obendrein ein persönliches Treffen mit EFG-Private-Banking-Chef Roland Kempf an. "I would be delighted to offer you a cup of coffee and lease you with the Head of Private Banking." Ein Gratisparkplatz und Gratiskaffee plus ein persönlicher Termin mit dem Vermögensverwaltungschef der Bank – ein unwiderstehliches Offering.