Werbung für Genf

Die neutrale Schweiz biete weiterhin ihre Guten Dienste an und schaffe Raum für den Austausch. Genf sei ein solcher Ort. «Die Schweiz sorgt als Gaststaat dafür, dass Genf offen, zugänglich und inklusiv bleibt - für grosse wie für kleine Staaten, für den Norden ebenso wie für den Süden», sagte Parmelin.