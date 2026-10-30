Zollschranken fallen - nur nicht für Uhren

Mit der Modernisierung fallen für Schweizer Unternehmen massive Zollschranken: Mittelfristig sollen 99,8 Prozent aller Schweizer Exporte zollfrei in die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt eingeführt werden können - bisher sind es 53,6 Prozent. Jährlich sollen so rund 244 Millionen Franken gespart werden, wie die Regierung im August bekannt gab.