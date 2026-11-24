«Ich habe keinerlei Absichten, aus der SVP auszutreten», schrieb die Genferin am Dienstagabend in einem knappen Beitrag auf Facebook. Der «Blick» hatte am Vortag berichtet, dass die SVP-Vizepräsidentin und Nationalrätin erwäge, die Partei zu verlassen, nachdem sie es nicht auf das offizielle Ticket für die Nachfolge von Guy Parmelin geschafft hatte.