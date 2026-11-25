Die Aktie des österreichischen Halbleiterherstellers AMS Osram notiert am Mittwochmorgen nach Börseneröffnung 26,6 Prozent höher bei 15,30 Franken. Nach einem Höhenflug stiegen die Aktien Anfang Oktober erneut und erreichten ihr Jahreshoch bei 25,00 Franken. In den letzten Wochen musste die Aktie bis zum Schlusskurs am gestrigen Dienstag von 12,10 Franken Verluste von über 50 Prozent einstecken. Seit Jahresbeginn resultiert dennoch ein Plus von über 50 Prozent.
Grund für den Höhenflug der Aktie dürfte die strategische Partnerschaft mit Samsung Display sein. Die Koreaner zeichnen knapp 10 Millionen neue Aktien von AMS Osram zu einem Preis von je 21 Euro. Gemeinsam wollen sie eine neuartige Micro-LED-Technologie kommerzialisieren. Dies entspricht einer Beteiligung von 210 Millionen Euro beziehungsweise zehn Prozent.
Mit der neuen Partnerschaft steigen die Erwartungen. Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz bestehe mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dies prognostiziert die Firma. Zunächst rechnet AMS Osram mit Umsätzen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Zudem scheint mit dem Einstieg von Samsung Display ein Problem von AMS Osram in Malaysia gelöst. Das Unternehmen suchte seit einigen Jahren einen Käufer für die Fabrik in Kulim. Durch die Partnerschaft soll die Fabrik nun wieder zu einem Teil genutzt werden. Sie verfüge aber weiterhin über freie Kapazitäten.
Ein Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sieht mit der Investition nach langer Zeit eine wirtschaftlich interessante Lösung für das Werk: «Einerseits hilft die Investition von Samsung Displays hiermit, den pro-forma-Verschuldungsgrad von AMS Osram um 0,7 zu verbessern, andererseits eröffnet es ein neues, interessantes Geschäftsfeld.»
Die Vontobel-Analysten sehen mit der neuen Partnerschaft ebenfalls eine «klar positive Entwicklung für die angespannte Bilanz». Zudem erwähnt auch Vontobel das Problem mit dem malaysischen Werk. Die Partnerschaft entlaste die Kosten für Kulim und decke teilweise die jährlichen Fixkosten des Werks.
Von den bei Bloomberg gelisteten Analysten empfehlen vier einen Kauf der Aktie, acht bewerten diese als neutral und ein Analyst ist für «Sell». Das durchschnittliche Kursziel über zwölf Monate befindet sich bei 18,70 Franken.