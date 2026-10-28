Aktuell ist er als Global Transformation Executive bei Swisslog tätig. Patrick Fetzer erklärte, er freue sich auf die Aufgabe und wolle das Vertrauen stärken. Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli zeigte sich überzeugt, mit Fetzer eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen werde.