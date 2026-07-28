Im abgelaufenen Quartal stieg das Volumen der von PayPal abgewickelten Zahlungen wechselkursbereinigt um neun Prozent auf 486,4 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte drei Prozent auf 8,68 Milliarden Dollar zu. ​Der Gewinn übertraf mit 1,38 Dollar je Aktie die Markterwartungen ​ebenso wie die beiden anderen Kennziffern. Getrieben wurde ​das Wachstum von den Bezahldiensten Braintree und Venmo. Letzterer ist vor allem für Direktzahlungen zwischen Privatpersonen über ‌das Handy bekannt. Für das Gesamtjahr rechnet PayPal mit einem Gewinnplus von 1,3 Prozent auf 5,38 Dollar je Aktie. Bislang hatte das Unternehmen einen Gewinn auf dem Niveau des ​Vorjahreswerts ​von 5,31 Dollar vorhergesagt.