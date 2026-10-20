Klinck scheide bereits Ende Oktober aus der Geschäftsleitung aus, teilte Peach Property am Dienstag mit. Er verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen. Der seit 2024 amtierende CEO soll die Gesellschaft weiterhin beim Verkauf von Immobilien beraten, die nicht mehr zur Strategie gehören.