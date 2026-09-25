Der Pegelstand auf Deutschlands wichtigster Binnenwasserstrasse Rhein ist erneut auf ein Rekordtief gefallen. Er sank an der für die Schifffahrt wichtigen Engstelle Kaub bei ‌Koblenz ⁠am Donnerstag auf zwei Zentimeter, wie die Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) am Freitag mitteilte. ⁠Am Freitagmorgen sei er wieder auf fünf Zentimeter gestiegen. Einem Sprecher der Behörde zufolge muss der neue ‌Rekord noch verifiziert werden, die vorläufigen Daten deuteten jedoch auf ‌einen historischen Tiefstand hin. Seit dem 19. ​Jahrhundert werden die Pegelstände gemessen. Sie sind ein Referenzwert für die Schifffahrt, der Rhein ist in Kaub tatsächlich noch gut einen Meter tiefer.