Welche Daten genau entwendet wurden und wie viele Personen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Im schlechtesten Fall umfasste das Datenleck persönliche Kontaktdaten, die AHV-Nummer, den Zivilstand, Angaben zu Partnern, die IBAN sowie Vorsorgedaten wie den versicherten Verdienst und das Guthaben.