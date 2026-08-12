Die über 100 von der UBS analysierten Vorsorgeeinrichtungen erwirtschafteten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von -0,22 Prozent. Dabei reichten die Renditen der einzelnen Kassen im Berichtsmonat von -2,13 bis +1,02 Prozent, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war durchzogen. In Franken gemessen erreichten Hedge Funds, Infrastrukturanlagen, Schweizer Aktien, Immobilien direkt, Private Equity und globale Aktien allesamt eine positive Rendite.