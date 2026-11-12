Die UBS geht mit Blick nach vorne davon aus, dass die globalen Aktienmärkte zulegen werden. Als Treiber der Unternehmensgewinne und damit auch der Dividendenpapiere gälten KI-bezogene Investitionsausgaben, eine widerstandsfähige Konsumnachfrage in den USA und eine sich verbessernde Industrieproduktion.