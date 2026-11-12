Die über 300 von der UBS analysierten Vorsorgeeinrichtungen erwirtschafteten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von +0,41 Prozent. Dabei reichten die Renditen der einzelnen Kassen im Berichtsmonat von -1,17 bis +2,01 Prozent, wie die UBS am Donnerstag mitteilte.
Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war im Oktober durchzogen. In Franken gemessen erreichten Schweizer Aktien, Anleihen in Schweizer Franken, Immobilien direkt, Anleihen in Fremdwährung sowie Immobilien indirekt eine positive Rendite. Ein Minus verzeichneten die Anlageklassen Hedge Funds, Infrastrukturanlagen, Private Equity und globale Aktien.
Der Saldo der Renditen der Pensionskassen seit Jahresbeginn bleibt damit klar positiv. Die durchschnittliche Rendite liegt bei +4,91 Prozent.
Die UBS geht mit Blick nach vorne davon aus, dass die globalen Aktienmärkte zulegen werden. Als Treiber der Unternehmensgewinne und damit auch der Dividendenpapiere gälten KI-bezogene Investitionsausgaben, eine widerstandsfähige Konsumnachfrage in den USA und eine sich verbessernde Industrieproduktion.
(AWP)