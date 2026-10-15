In einem am Donnerstag bekannt gewordenen Brief an Anthropic-Chef Dario Amodei drängte Mark Levine das Unternehmen, den Börsengang auszusetzen, bis Probleme bei der Sicherheit, der Unternehmensführung und dem Entwicklungstempo der KI gelöst seien. Auf diese Risiken habe Anthropic selbst hingewiesen.