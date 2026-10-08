Veränderte Marktbedingungen und methodische Anpassungen

Der Anstieg der Diskontierungssätze sei sowohl auf veränderte Marktbedingungen als auch auf methodische Anpassungen bei deren Bestimmung zurückzuführen, erklärte WTW. Zudem werde bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen künftig eine höhere Verzinsung der Altersguthaben angenommen. Dies habe den entlastenden Effekt der höheren Diskontierungssätze teilweise kompensiert.