Derweil profitierten sie bei der Performance vor allem von der positiven Entwicklung bei Schweizer Aktien. Im Vergleich zum Vormonat haben sich die Deckungsgrade im Oktober kaum verändert: Der kapitalgewichtete Deckungsgrad der privatrechtlichen Kassen betrage 123,6 Prozent, teilt die ZKB-Tochter Swisscanto in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Pensionskassen-Monitor mit. Bei den öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung liege der Deckungsgrad nahezu unverändert bei 117,3 Prozent, und bei jenen mit Teilkapitalisierung sei er auf 94,5 Prozent gestiegen.