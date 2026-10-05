Zur leicht negativen Rendite trugen vor allem die schwache Performance der Obligationen, der Schweizer Aktien und der alternativen Anlagen bei. Die positive Entwicklung der Anlageklassen Aktien Ausland und Private Equity habe dies nicht vollständig kompensieren, heisst es in dem am Montag publizierten monatlichen Pensionskassen-Monitor von Swisscanto. Konkret erreichte die durchschnittliche Performance der Kassen im Berichtsmonat -0,3 Prozent.