Volatile Märkte, in denen sich Aktien weniger im Gleichschritt bewegen, sollten Hedgefonds eigentlich ein ausgezeichnetes Umfeld bieten, um Geld zu verdienen. Aber ein Grossteil der Branche hat Performance-Probleme und die Kunden verlieren die Geduld.

"Dieses Jahr wird sich die Spreu vom Weizen trennen", sagte Tim Ng, Chief Investment Officer von Clearbrook Global Advisors, die in Hedgefonds investiert. "Wenn Sie ein fundamental getriebener Portfolio-Manager mit einem Bottom-up-Ansatz in einer beliebigen Anlageklasse sind, dann sollten Sie in diesem Jahr gut abgeschnitten haben. Alles, was Sie sich seit Jahren gewünscht haben, ist nun vorhanden."

Zuwachs bis Oktober

Die 3,3 Milliarden Dollar schwere Branche legte laut den Bloomberg Hedge Fund Indizes bis Oktober um 0,4 Prozent zu und hinkte damit hinter Aktien und Anleihen her. Noch schlechter sieht es bei dem Index von Hedge Fund Research aus, der einen Rückgang von mehr als 4 Prozent zeigt. Zu den grossen Gewinnern der Branche gehören Brevan Howard Asset Management und Coatue Management.

Auf der Verliererseite stehen Firmen wie Bridgewater Associates, dessen Flaggschiff-Fonds bis zum 5. November um 19 Prozent fiel. Einige Anleger mit Geld in den schlecht abschneidenden Hedgefonds fragen sich nun, warum sie investiert bleiben sollen, wenn diese vorher kein Geld verdienen konnten und es jetzt immer noch nicht können.

"Schwieriger, von Hedgefonds überzeugt zu sein"

"Es wird immer schwieriger, von Hedgefonds überzeugt zu sein", sagte Adam Taback, Chief Investment Officer von Wells Fargo, der Hedgefonds Gelder teilt. "Viele haben nicht genug Schutz auf der Abwärtsseite geboten und andere nicht genug Aufwärtspotenzial."

Taback sagte, dass er keine Mittel aus Kundenportfolios reduziere, allerdings sei die Messlatte für Empfehlungen höher geworden. Er glaubt, dass weitere Fondsschliessungen kommen werden. "Nur die Stärksten werden überleben - es findet eine Auslese statt", sagte Ng von Clearbrook über die Branche mit mehr als 8.000 Fonds.

Das 10-Milliarden-Dollar-Multfamily-Office Forbes Family Trust analysiert die Drei- und Fünfjahreserträge der Fonds, um festzustellen, ob sie noch passen, sagte Direktor Neil Datta. Warum 2 Prozent Verwaltungsgebühren plus 20 Prozent der Gewinne zahlen, "wenn sie bei volatilen Märkten keine Erträge erzielen können?" sagte er.

Einige Investoren trennen sich bereits

Der Pensionsfonds Delaware Public Employees Retirement System zog 180 Millionen Dollar von dem Pure Alpha Major Markets-Fonds von Bridgewater ab, schrieb Bloomberg-Intelligence-Analystin Alison Williams in der vergangenen Woche unter Berufung auf Daten von Pensions & Investments.

Veritas Pension Insurance hat die Zuteilung an Hedgefonds um 45 Prozent gesenkt, nachdem diese keine sinnvolle Diversifizierung bieten konnten.

(Bloomberg)