Mit der Entscheidung für den Reverse Takeover (RTO) kann der Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak nun an der SIX kotiert werden. Allen Beschlüssen im Zusammenhang mit der Transaktion ist zugestimmt worden, wie aus einem Communiqué von Perrot Duval vom Donnerstag hervorgeht. Dazu gehören auch die Änderung des Gesellschaftszwecks, die Umfirmierung in Infomaniak SA, die Verlegung des Firmensitzes und die sofortige Veräusserung der Beteiligung an der Füll Process SA.