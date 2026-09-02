Kapital wird neu strukturiert

Vor der Kapitalerhöhung sind eine Zusammenlegung der bestehenden Namenaktien von Perrot Duval sowie ein Aktiensplit im Verhältnis 2:1 vorgesehen. Danach soll das bestehende Aktienkapital von 6,72 Millionen auf 67'246 Franken reduziert werden. Dazu wird der Nennwert der bisherigen Inhaber- und Namenaktien von 25 auf 0,25 Franken herabgesetzt.