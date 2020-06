Izzy Englander hat Anfang März die Mitarbeiter seiner Millennium Management ins Home Office geschickt. Seitdem haben rund 100 Banker still und leise zu dem 42-Milliarden-Dollar-schweren Hedgefonds gewechselt.

Er ist nicht der einzige, der um gute Mitarbeiter buhlt, auch wenn eine tödliche Pandemie die Märkte erschüttert und die Bürowelt verändert. Dmitry Balyasny hat in diesem Jahr zwölf Portfoliomanager in seiner gleichnamigen Firma eingestellt, und Michael Gelbands ExodusPoint Capital hat die Anzahl um 20 erhöht, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. In der gesamten Branche entsprechen die Einstellungen bei Multimanager-Giganten dem robusten Niveau des Vorjahres.

Der Einstellungs-Wettlauf solcher Unternehmen, die mit mehr als 200 Teams investieren können, ist ein Lichtblick in einer drei Billionen Dollar schweren Branche, in der viele geschrumpft sind oder dicht gemacht haben. Der Bedarf an Managern, Analysten und Datenspezialisten hat zu einem Anstieg der Vergütung geführt. Einige Start-Pakete übersteigen 20 Millionen Dollar, und der Anteil, den die Manager an den Anlagegewinnen verdienen, liegt bei über 20 Prozent. Wettbewerbsverbotsklauseln wurden verlängert, da Unternehmen bestrebt sind, ihre Stars zu behalten.

"Im vergangenen Jahr hat der Wettbewerb zugenommen - bei manchen grösseren Unternehmen ist er ziemlich hart", sagte Michael Karp, Vorstandsvorsitzender der Personalagentur Options Group. "Es ist für Hedgefonds eine grossartige Zeit für Expansion, und sie wollen Menschen aus Unternehmen herausholen", die in den jüngsten Marktturbulenzen Geld verloren haben.

Marktneulinge heizen die Nachfrage an

Multimanager-Fonds haben in der Regel den grössten Bedarf an neuen Talenten. Sie reduzieren am schnellsten Teams oder Händler, die aufgrund ihrer engen Risikolimits Geld verlieren. Und ihr verwaltetes Kapital ist gestiegen. Die in New York ansässige Millennium verwaltet mehr als viermal so viel wie noch vor zehn Jahren. Mit 32 Milliarden Dollar hat sich das betreute Kapital von Ken Griffins Citadel fast verdreifacht.

Auch Marktneulinge haben die Nachfrage angeheizt. Der 8,8 Milliarden Dollar schwere ExodusPoint, der im Jahr 2018 startete, hat kürzlich weitere 3 Milliarden Dollar eingesammelt. Kleinere Anbieter wie Verition Group und Cinctive Capital Management, die jeweils rund 1 Milliarde Dollar verwalten, haben ebenfalls die Anzahl der Fondsmanager aufgestockt.Durch das Arbeiten aus dem Home Office haben sich die Einstellungen nicht verlangsamt, da Personalvermittler Zielpersonen im Allgemeinen über Monate oder Jahre verfolgen und auf den richtigen Zeitpunkt für eine Abwerbung warten.

In den letzten Wochen kündigte Millennium zwei hochkarätige Neueinstellungen an. Matthew Rothman kam von Goldman Sachs, um das Quant-Geschäft zu leiten, und Peter Norley stösst von der Credit Suisse als Leiter Peronalbeschaffung hinzu.

Die Händler, die die grössten Gehaltspakete erhalten, sind in der Regel ranghohe Leiter bei traditionellen Hedgefonds und weniger die Stars anderer Multimanager-Unternehmen. Die Start-Pakete, die 20 Millionen Dollar oder mehr erreichen können, umfassen Boni, eine zweijährige Garantie und die aufgeschobene Vergütung, auf die ein Kandidat verzichten müsste, um den Sprung zu wagen, sagten Personalvermittler.

Einige Investoren sagen, dass der kostspielige Wettbewerb um Talente ein Grund sei, warum sie diese Multimanager-Unternehmen meiden, die die Ausgaben an ihre Kunden weitergeben.

"Wir investieren nicht in eines dieser Multistrategie- und Multimanager-Unternehmen. Teilweise aus dem Grund, dass es wie ein Nullsummenspiel aussieht, bei dem jedes Unternehmen mit anderen Unternehmen um eine begrenzte Anzahl von Talenten konkurriert und die Gesamtkosten in der Regel sehr hoch sind", sagte Adam Blitz, Chief Investment Officer bei Evanston Capital Management.

