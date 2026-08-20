Trotzdem hat die aktive Umsetzung von Präventionsmassnahmen laut der AXA-Studie seit 2023 nicht zugenommen, im Gegenteil: Der Anteil jener Unternehmen, die gezielt auf eine offene Feedbackkultur setzen, ist demnach gegenüber 2023 sogar leicht zurückgegangen - von 35 auf 28 Prozent. Und die Förderung der körperlichen Gesundheit durch Ernährung und Bewegung sowie die Schulung von Vorgesetzten stagnieren auf sehr tiefem Niveau (14 Prozent beziehungsweise 11 Prozent im laufenden Jahr).