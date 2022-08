Pawlicek habe sich entschieden, sich an der kommenden Generalversammlung 2023 nicht zur Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stellen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

"Der Verwaltungsrat bedauert seine Entscheidung, kann diese aber aufgrund der gegenwärtigen Verpflichtungen und Anzahl der Mandate, die Marcel Pawlicek angenommen hat, nachvollziehen und wünscht ihm bei seinen zukünftigen Tätigkeiten viel Erfolg", heisst es in der Mitteilung.

Ursprünglich war seit Herbst 2021 geplant, dass Pawlicek - ein Jahr nach seinem Rücktritt als CEO - an der GV 2023 in das Aufsichtsgremium einziehen würde. Seine Nachfolge als CEO trat Anfang April 2022 Fabrice Billard an. Pawlicek hat beinahe 40 Jahre bei BC gearbeitet, davon die letzten 10 als CEO.

(AWP)