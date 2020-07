So ist Stefano Selva per 1. Oktober 2020 zum neuen wissenschaftlichen Leiter (Chief Scientific Officer, CSO) ernannt worden, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

Er folgt damit auf Luigi Moro, der ab Oktober dann als Berater für Cosmo aktiv sein wird. Selva war zuvor bei Unternehmen wie Recordati oder dem Aptuit Research Center.

(AWP)