In seiner neuen Rolle sei Klopp verantwortlich für die Leitung des Standortes Rotkreuz, teilte Roche am Montag mit. Zudem werde Klopp die Diagnostikabteilung von Roche in der Region gegenüber Behörden und öffentlichen Interessengruppen vertreten.

Nebst seiner neuen Aufgabe bleibt Klopp in seiner angestammten Funktion als Leiter Strategie und Portfoliomanagement im ebenfalls in Rotkreuz stationierten Geschäftsbereich Lösungsintegration & Service tätig.

Klopp war gemäss den Angaben schon in verschiedenen Funktionen bei Roche tätig, unter anderem im Strategie-, Projekt- und Portfoliomanagement. Zudem habe er bei grossen Projekten über mehrere Standorte hinweg mitgearbeitet.

(AWP)