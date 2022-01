Axel Lehmann wird sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stellen, wie Helvetia am Montag mit Verweis auf dessen neues Mandat bei der CS mitteilte.

Lehmann war ab 2023 für das Präsidium des Verwaltungsrats bei Helvetia vorgesehen, was nun hinfällig wird. Bereits entschieden war das Vorgehen, dass Thomas Schmuckli an der GV 2022 interimistisch zum VR-Präsidenten gewählt wird. Daran ändert sich laut Helvetia nichts. Die Situation werde nun analysiert und zu gegebener Zeit werde auch wieder informiert, heisst es.

(AWP)