Patrick de Figueiredo, der seit 2013 der Vertreter der beiden Gründungspartner im VR gewesen ist, tritt an der kommenden GV daher nicht mehr zur Wiederwahl an. Hinsichtlich einer weiteren Stärkung der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats wollen Ruflin und Dorigo inskünftig auf einen neuen Vertreter verzichten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Auch Jürg Behrens tritt nicht mehr zur Wahl an. Behrens war seit dem Jahr des Börsengangs von Leonteq 2012 Mitglied des Verwaltungsrats. Zuletzt war er Vorsitzender des kombinierten Prüfungs- und Risikoausschusses.

Als neue unabhängige Mitglieder schlägt der Verwaltungsrat nun die Wahl von Sylvie Davidson und Philippe Le Baquer vor. Davidson mit Jahrgang 1967 war den Angaben zufolge u.a. von 2017 bis 2019 als Chief Risk Officer von UBS APAC für die Gruppe und das Wealth-Management-Geschäft in Hongkong tätig. Le Baquer, der 1966 geboren wurde, ist seit 2017 Senior Adviser von Rothschild & Co in London tätig.

Zudem treten an der kommenden GV treten sechs Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl an. Dazu gehört auch Präsident Christopher Chambers.

Auf der Traktandenliste der GV steht auch die Dividende. Wie bereits angekündigt, soll für Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung von 0,75 Franken pro Aktie geben, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Reserven für Kapitaleinlagen entrichtet wird.

Des Weiteren soll auch die Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals im Maximalbetrag von 4 Millionen Franken bis zum 31. März 2023 erneuert werden. Der Verwaltungsrat beabsichtige derzeit nicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, heisst es dazu.

(AWP)