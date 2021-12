This Schneider wird das Gremium nach der Generalversammlung im kommenden Jahr verlassen. Neu schlägt der Verwaltungsrat Sarah Kreienbühl und Daniel Grieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vor, wie Rieter am Mittwochabend mitteilte.

Schneider werde sich nach 13 Jahren als Verwaltungsrat und Vizepräsident an der Generalversammlung vom 7. April nicht mehr zur Verfügung stellen, heisst es. Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung habe er einen grossen Beitrag für die weitere Entwicklung von Rieter geleistet, wird der Verwaltungsratspräsident Bernhard Jucker in der Mitteilung zitiert.

Die als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagene Sarah Kreienbühl ist seit 2018 Mitglied der Generaldirektion der Migros und zudem Personalchefin und Leiterin Kommunikation bei der Migros. Zuvor war sie unter anderem 14 Jahre lang bei Sonova in leitenden Funktionen tätig gewesen. Kreienbühl werde "einen wichtigen Beitrag zur Personalpolitik von Rieter leisten können", heisst es.

Daniel Grieder ist seit Juni 2021 der Chef der in Deutschland ansässigen Hugo Boss und seit mehr als 35 Jahren in der Textilbranche tätig. Zuvor war er unter anderem CEO von Tommy Hilfiger und als selbständiger Unternehmer sowie in verschiedenen Tätigkeiten beim Bekleidungskonzern PVH tätig.

(AWP)