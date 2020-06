Unter anderem wird René Walser, wie bereits angekündigt, Leiter Privat- und Geschäftskunden sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Walser folgt damit auf Albert Koller, der sich Aufgaben ausserhalb der Bank widmen will, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Im Privat- und Geschäftskundengeschäft der SGKB sind den Angaben zufolge rund 700 Mitarbeiter in 38 Niederlassungen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie in Zürich tätig. Bereits im September 2019 war der Wechsel an der Spitze des Bereichs angekündigt worden.

Walser ist bei der Kantonalbank seit 2008 als Leiter Privat- und Geschäftskunden Region Ost für das Marktgebiet vom Bodensee über das Rheintal bis zum Sarganserland mit 18 Niederlassungen verantwortlich. Davor war er zwölf Jahre lang im Firmenkundengeschäft der UBS tätig.

Die Leitung des Privat- und Geschäftskundengeschäfts Region Ost übernimmt Anfang Juli nun Raphael Wenk, der 1993 mit einer Banklehre bei der St. Galler Kantonalbank startete. Seinen frei werdenden Posten als Niederlassungsleiter in Rorschach übernimmt wiederum Guido Eilinger, der seit 2005 die Niederlassung in Goldach leitet. In Goldach übernimmt stattdessen Andreas Kummer.

(AWP)