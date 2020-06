Er habe sich entschieden, seine berufliche Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen, teilte der Hersteller von Werkzeugmaschinen am Dienstag mit. Nachfolger von Gerold Brütsch wird Thomas Erne. Dieser tritt am 10. August bei Starrag ein. Zuletzt war Erne Regional CFO Europe bei DMG MORI Europe in Winterthur. Er sei also ein versierter Kenner der Werkzeugmaschinenindustrie.

Ferner werde Marcus Queins die Leitung des Geschäftsbereiches "Large Parts Manufacturing Systems" im gegenseitigen Einvernehmen per heutigem 30. Juni abgeben, erklärte Starrag weiter. Queins hatte die genannte Position seit 2019 inne. Seine Funktion werde - bis auf weiteres - von Konzernchef Christian Walti übernommen.

(AWP)