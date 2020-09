Oakes verfügt laut Mitteilung vom Dienstag über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Führung von Organisationen in verschiedenen therapeutischen Bereichen und Regionen sowie über umfassende Erfahrung in der Markteinführung und im US-Marktzugang. Er kommt von Amgen, wo er als Corporate Vice President tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei Amgen war er Vice President und US General Manager bei Celgene und hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Novartis in den USA inne.

Er tritt die Nachfolge von Patrick Treanor an, der den Angaben zufolge in den vergangenen zwei Jahren als Präsident USA u.a. an der Leitung der Kommerzialisierungsstrategie von Veltassa beteiligt war. Treanor habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, das Unternehmen zu verlassen, heisst es.

(AWP)