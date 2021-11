Auf eigenen Wunsch werde er das Pharmaunternehmen per Ende Dezember 2021 verlassen, teilte Vifor Pharma am Dienstag mit. Man befinde sich derzeit im Rekrutierungsprozess für den neuen Chief Financial Officer. Der Nachfolger werde bekannt gegeben, sobald er bestimmt sei.

Vifor-CEO Abbas Hussain dankt Bond in der Mitteilung "für seine wertvollen Beiträge und seine Führungsqualitäten während seiner Amtszeit bei Vifor Pharma".

(AWP)