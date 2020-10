Zudem eröffnet es in Singapur eine Niederlassung, um Kundenbeziehungen mit globalen Banken und Intermediären zu pflegen, wie einer Mitteilung des Zürcher Vermögensverwalters vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Zum neuen Leiter Global Banks Switzerland bei Vontobel Asset Management wurde Christian Pappone ernannt. Vor seiner Anstellung bei Vontobel war er laut den Angaben bei der Zürcher Kantonalbank respektive Swisscanto Invest tätig, wo er für den Ausbau der strategischen Beziehungen von Swisscanto verantwortlich war.

In Singapur wird Benny Gay als Leiter Intermediary Clients in der neuen Niederlassung tätig sein. Er war zuvor bei der deutschen DWS als "Head of Private Banks and Intermediaries Asia ex Japan" tätig gewesen. Unterstützt wird Gay von Jeremy Tan, der ebenfalls von DWS zu Vontobel wechselt.

