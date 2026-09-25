Der Frage, warum der Iran überhaupt über hochangereichertes Uran verfüge, wich Peseschkian aus. «Wir hatten Verhandlungen geführt und waren bereit, das Material in grossem Umfang zu verdünnen», sagte er. Dann hätten die USA den Iran angegriffen. Peseschkian reagierte zudem mit einer Spitze gegen US-Präsident Donald Trump auf Fragen nach dem Uran - es sei doch laut der US-Regierung vollständig zerstört worden, sagte er.