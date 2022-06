So habe die japanische Gesundheitsbehörde den Zulassungsantrag für Cortiment (Budesonide) angenommen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Prüfung werde nun voraussichtlich etwa ein Jahr dauern. Die Lizenzvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen reiche in das Jahr 2015 zurück. Im Rahmen des Abkommens hat Ferring die Rechte an Cortiment MMX für Japan erhalten. Ferring ist zudem der Lizenznehmer in der EU und im Rest der Welt. In den USA, wo das Produkt als Uceris erhältlich ist, sei Bausch der Lizenznehmer.

Bei Cortiment handelt es sich laut Mitteilung um eine einmal täglich einzunehmende Tablettenformulierung. Sie wird bei Patienten eingesetzt, die an leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa leiden, also einer Form der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED).

(AWP)