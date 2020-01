Zugleich beteiligt sich das Unternehmen im Zuge der Transaktion mit 14,1 Prozent an Acacia und gewährt Kredite zur Finanzierung der Expansion in den USA, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst.

Dabei erhält Cosmo eine Vorabzahlung von 10 Millionen Euro in Aktien von Acacia und wird eine Investition von weiteren 10 Millionen in Anteilen des Unternehmens tätigen. Mit der Beteiligung erhalte Cosmo auch einen Sitz im Verwaltungsrat. Bei Zulassung und den ersten Verkäufen von Byfavo erhält Cosmo 20 Millionen Euro in Aktien von Acacia. Zudem wurden verkaufsgetriebene Meilenstein-Zahlungen und Lizenzgebühren von bis zu bis 105 Millionen US-Dollar vereinbart.

Die gewährten Kredite über 10 und 25 Millionen Euro sind abhängig von den Zulassungen für das Acacia-Medikament Barhemsys und der Zulassung für Byfavo.

Byfavo ist laut den Angaben ein sehr kurz wirksames intravenöses Benzodiazepin-Sedativ/Anästhetikum. Das Mittel hatte im vergangenen Jahr in klinischen Phase-III-Studien positive Ergebnisse gezeigt. Das Medikament befindet sich derzeit im FDA-Prüfverfahren unter dem Regime einer "new drug application" (NDA). Der Termin für das Ergebnis der Prüfung (PDUFA-Datum) ist der 5. April 2020.

Acacia konzentriert sich der Mitteilung zufolge auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von neuen Behandlungen gegen Übelkeit und Erbrechen nach chirurgischen Interventionen sowie nach Chemotherapien. Der Sitz des Unternehmens ist im britischen Cambridge sowie in Indianapolis in den USA. Kotiert sind die Aktien der Gesellschaft an der Euronext in Brüssel.

Der Haupt-Produktkandidat von Acacia ist Barhemsys (intravenöses Amisulprid). Nach positiven Resultaten von vier klinischen Phase-III-Studien zu post-operativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) befinde sich das Mittel ebenfalls im Zulassungsprozess und hier sei das das PDUFA-Datum der 26. Februar 2020

Cosmo hatte 2016 die exklusiven US-Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Byfavo vom deutschen Biotech-Unternehmen Paion für 10 Millionen Euro erworben. Zudem ist Cosmo ein wichtige Aktionär von Paion.

