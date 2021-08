Die Genussscheine von Roche steigen am Montag über 2 Prozent bis 361,45 Franken und damit auf einen neuen Rekord. Wie Roche am Morgen mitgeteilt hatte, wurden in der Phase-III-Studie POLARIX bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lymphkrebs die gesteckten Ziele erreicht.

Analysten reagieren denn auch durchwegs positiv auf die Daten. Wie etwa Marcel Brand von der ZKB schreibt, war R-CHOP (Chemotherapie plus das Roche-Mittel Rituxan) über viele Jahre Standardtherapie in diesem Setting und Rituxan hatte damals die Behandlung revolutioniert (progressionsfreies Überleben erhöhte sich von 1,1-1,6 Jahren auf 3 Jahre). Er gehe denn auch davon aus, dass sich ein zusätzliches Umsatzpotential für Polivy von mehr als zwei Milliarden Franken ergeben sollte.

Für Wimal Kapadia von Bernstein war die POLARIX-Studie angesichts ihrer Bedeutung aus kommerzieller Sicht (Multi-Blockbuster) und der Auswirkungen auf künftige Kombinationen in der Roche-Pipeline der wichtigste verbleibende Datenpunkt in der Pipeline für dieses Jahr.

