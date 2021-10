Insgesamt habe Cilag Anleihen über 110 Millionen Franken in 9,6 Millionen Idorsia-Aktien umgewandelt, teilte Idorsia am Mittwochabend mit.

Mit der Ausgabe der neuen Aktien steigt das nominale Aktienkapital von Idorsia auf neu 8,84 Millionen Franken von bisher 8,36 Millionen Franken, aufgeteilt auf 179,9 Millionen Aktien, wie es weiter heisst. Neu halte die Cilag Holding damit 5,7 Prozent des Aktienkapitals an Idorsia.

Die Cilag hatte laut den Angaben im Jahr 2017 Idorsia ein Darlehen über insgesamt 580 Millionen Franken gewährt. Das Darlehen ist in Aktien wandelbar, die damals rund 32 Prozent des Idorsia-Kapitals umfassten. Das zinslose Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren, Verfallsdatum ist der 15. Juni 2027.

Cilag hatte eine erste Tranche über 135 Millionen Franken bereits 2017 in Idorsia-Aktien umgewandelt, welche die Johnson&Johnson-Tochter in der Folge 2020 verkauft hatte. Mit der nun erfolgten zweiten Wandlung umfasst die Wandelanleihe laut den Angaben noch 335 Millionen Franken, die in 29,1 Millionen Idorsia-Aktien umgewandelt werden können.

(AWP)