Wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte, wird es sich um Daten für sieben Medikamente handeln, von denen einige bereits zugelassen sind. Dabei werden die Daten den Angaben zufolge die Fortschritte in der Behandlung von HER2-positivem, dreifach-negativem und hormonrezeptorpositivem Brustkrebs widerspiegeln. Der Kongress findet Mitte Dezember statt.

Darüber hinaus wird Roche laut Mitteilung neue Daten einer zweiten Zwischenanalyse des Gesamtüberlebens (OS) der Phase-III-APHINITY-Studie präsentieren, in der Perjeta (Pertuzumab) und Herceptin (Trastuzumab) zusammen mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Herceptin und Chemotherapie als adjuvante Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium (eBC) eingesetzt wurde. Diese jüngste Zwischenanalyse zum Gesamtüberleben enthalte auch aktualisierte Daten zum invasiven krankheitsfreien Überleben (iDFS) und zur kardialen Sicherheit.

Darüber hinaus stellt der Pharmakonzern Daten aus der Primäranalyse der Phase-III-Studie FeDeriCa in Aussicht. Hier wird eine neue Kombination (FDC) von Perjeta und Herceptin in Form einer einzigen subkutanen (SC) Formulierung in Kombination mit intravenöser (IV) Chemotherapie untersucht. Das FDC werde in wenigen Minuten unter der Haut verabreicht, was die Behandlungszeit deutlich reduziere und Menschen mit HER2-positivem Brustkrebs eine potenziell neue Behandlungsoption für eine schnellere Verabreichung des Perjeta-basierten Schemas biete.

Ausserdem wird Roche Daten aus Studien bei HR-positivem Brustkrebs vorstellen. Dazu zählen auch frühe Studien, die etwa das Pipeline-Moleküle GDC-9545 testen, einen selektiven Östrogenrezeptorabbau, oder GDC-0077, einen selektiven PI3Ka-Hemmer.

(AWP/cash)