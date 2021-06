Bernstein erhöht das Kursziel für Roche auf 380 von 360 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Das gibt dem Genussschein des Basler Pharmakonzerns neuerlichen Schub. Er steigt am Mittwoch im frühen Handel bis 0,47 Prozent auf 350,50 Franken. Das ist der höchste Stand seit Mitte Mai 2020.

Etwa ein Jahr, nachdem er die Bewertung der "Bons" gestartet habe, sei es an der Zeit, Bilanz zu ziehen, so Analyst Wimal Kapadia von Bernstein. Er glaubt auch weiterhin an die langfristigen Aussichten des Konzerns. So sieht er auch weiterhin in der Onkologie-Pipeline Wachstumspotenzial.

Vor allem aber seien Behandlungsbereiche wie die Augenheilkunde oder auch das SMA-Mittel Evrysdi noch nicht ausreichend vom Markt bewertet. Vor allem stelle die Alzheimer-Forschung von Roche eine echte Möglichkeit dar.

Der Genussschein von Roche ist eine der bestperformende SMI-Aktien der letzten Wochen. Seit Anfang Mai hat er 16 Prozent zugelegt.

Entwicklung des Genussscheines in den letzten drei Jahren (Quelle: cash.ch)

(cash/AWP)