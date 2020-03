Die Resultate der im vergangenen Dezember abgeschlossenen STARS-Studie (Rett Syndrom) werden hingegen weiterhin im zweiten Quartal 2020 erwartet.

Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass die Kliniken eine Priorisierung vorgenommen hätten und alle verfügbaren Fachkräfte in der Versorgung der COVID-19-Patienten arbeiten würden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Sonstige klinische Entwicklungsprogramme seien aktuell nicht im Fokus, was Newron unterstütze.

Es sei daher mit einer Verzögerung des Beginns der geplanten Studien mit Evenamide bei Schizophrenie zu rechnen. Wie lange die Pandemie den Beginn der Studie verzögere, könne man derzeit zwar nicht vorhersagen. Newron arbeite jedoch weiter an den Vorbereitungen für den Start der Studien, damit diese durchgeführt werden können, sobald dies möglich sei.

Was die klinische Studie STARS (Sarizotan Treatment of Apneas in Rett Syndrome) angeht, so wurde diese im Dezember 2019 abgeschlossen. Nach einem Treffen mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) gehe man weiterhin davon aus, im zweiten Quartal 2020 die Top-Line-Ergebnisse dieser Studie präsentieren zu können. Newron habe zudem sichergestellt, dass Patienten im Rahmen der Erweiterung der Studie uneingeschränkt Zugang zur Medikation haben, auf die sie angewiesen seien.

Ausserdem teilte Newron mit, dass an der heutigen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen wurden.

